Mário Bittencourt explica possível punição da FifaFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 04/11/2021 19:25

Rio - O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, convocou as principais torcidas organizadas do Fluminense para uma reunião na noite desta quinta-feira, no salão nobre das Laranjeiras. A informação é do site "Netflu".

De acordo com o portal, a ideia da diretoria é falar mais sobre o projeto do clube e pedir apoio da torcida na reta final do Brasileirão. Mário também quer garantir que o Fluminense montará um time competitivo para 2022.

Atualmente, o Fluminense se encontra na 8ª posição do Brasileirão, com 39 pontos. O próximo jogo da equipe será no próximo sábado, contra o Sport, no Maracanã.