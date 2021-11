Sem oportunidades, Muriel pode deixar o Fluminense na próxima temporada - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Publicado 04/11/2021 14:56

Rio - Sem espaço no Fluminense, o goleiro Muriel pode deixar o Tricolor na próxima temporada. A situação do atleta está sendo reavaliada pela cúpula do clube carioca e pode ter o veredito no final deste ano. Por outro lado, jogador tem contrato até o fim de 2022 e já recebeu sondagens. A informação é do portal "NETFLU".

No entanto, a permanência do veterano no Fluminense não está garantida. Desta forma, a diretoria do Tricolor e atleta planejam fazer uma rescisão amigável, caso recebam alguma proposta que valha para ambas as partes.

O goleiro Marcos Felipe, titular do Fluminense, sentiu dores no joelho e ficou ausente nos últimos treinos. No entanto, conseguiu retornar para o campo nesta quinta-feira e pode iniciar a partida contra o Sport, no próximo sábado, no Maracanã, às 21h, pelo Campeonato Brasileiro. Por outro lado, caso não tenha condições, Muriel será utilizado.