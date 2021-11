John Kennedy debutou em grande estilo no Fla-Flu e comandou a vitória sobre o Flamengo com dois gols - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

John Kennedy debutou em grande estilo no Fla-Flu e comandou a vitória sobre o Flamengo com dois gols LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Publicado 04/11/2021 19:25

Rio - Após cumprir suspensão na derrota por 1 a 0 para o Ceará, John Kennedy não vê a hora de reencontrar a torcida do Fluminense no Maracanã. Neste sábado (6), o atacante estará de volta ao time titular e poderá matar a saudade tricolores contra o Sport, às 21h, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Promessa das categorias de base, John Kennedy ficou em evidência ao marcar dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo, dia 23 de outubro, no Maracanã. Em um dos gols, ele correu para abraçar os tricolores na torcida e acabou levando um cartão amarelo. Mesmo assim, ele não se arrepende.

— Esse apoio da torcida me motiva cada vez mais e faz a diferença. A torcida é a parte mais importante do clube. Não dá para segurar a emoção. Dá vontade de fazer gol e correr para eles de novo — disse o Moleque de Xerém ao site oficial do Fluminense.

Desde o Fla-Flu, o Tricolor não voltou a jogar diante de seus torcedores. Foram derrotas para o Santos, na Vila Belmiro, e para o Ceará, no Castelão, nas duas rodadas seguintes. Agora, a equipe quer voltar a vencer e conta com o apoio do tricolores.

“A gente vai precisar bastante do apoio da torcida, que será importante para a gente entrar com ainda mais confiança. Nosso time está preparado para fazer um grande jogo com o torcedor ao nosso lado — completou John Kennedy.