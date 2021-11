Tricolor luta por uma vaga na próxima Libertadores - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Publicado 05/11/2021 12:19

Rio - Na luta por uma vaga na Libertadores, o Fluminense terá nove "finais" pela frente no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o adversário é o Sport, às 21h, pela 30ª rodada, e o retrospecto no Maracanã não tem sido positivo. O Tricolor não vence no estádio desde 2014, com uma derrota e dois empates desde então. Os confrontos vencidos em casa foram disputados em outros locais.

Naquela ocasião, o Flu atropelou os pernambucanos por 4 a 0, gols de Cícero, Conca e Fred, duas vezes. As duas últimas vitórias foram no Estádio Nilton Santos em 2020 e no estádio Giulite Coutinho em 2016. No Maracanã, um empate em 0 a 0 em 2015 e em 2018, além de derrota por 2 a 1 em 2017.

Em números gerais, o Fluminense tem a vantagem diante do próximo adversário. Em 55 partidas na história, são 22 triunfos do tricolor, 15 empates e 17 derrotas. Nos últimos cinco encontros entre as equipes, três vitórias para os cariocas, uma para os pernambucanos e um empate.

O Fluminense é o atual oitavo colocado do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos. Corinthians, em sexto, tem 44, enquanto o Internacional, sétimo, tem 41. O Fortaleza, em quinto, já soma 48 pontos. O Tricolor volta a entrar em campo no próximo sábado, diante do Sport, às 21h, no Maracanã.