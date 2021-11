Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt tenta solucionar a crise financeira do clube - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 06/11/2021 10:45 | Atualizado 06/11/2021 15:30

Rio - Diante do caso STK Samorin, projeto das gestões anteriores de Peter Siemsen e Pedro Abad, o Fluminense, atualmente presidido por Mário Bittencourt, terá que arcar com uma dívida no valor de R$ 3,4 milhões em 40 dias, notificado pela Fifa, nesta semana. A informação é do portal "NETFLU".

Anteriormente, o Tricolor tinha sido processado no ano passado pelo clube europeu com uma dívida de quase 2 milhões de euros, cerca de R$ 12,5 milhões na cotação da época. Na ocasião, o Fluminense perdeu a ação e foi comunicado pela Fifa, somente nesta semana.

Por outro lado, após uma briga judicial entre os dois clubes, o Tricolor conseguiu vencer parcialmente a ação. Dessa forma, poderá pagar à vista definido em juízo por 536 mil euros, pouco mais de R$ 3,4 milhões.

Em entrevista coletiva, o presidente Mário Bittencourt chegou a informar que o valor deveria ser pago em 40 dias. No entanto, ainda de acordo com o "NETFLU", o clube carioca não tinha sido ainda intimado pela Fifa.

Antes mesmo de ser comunicado pela entidade, o Fluminense e o STK Samorin estavam negociando um acordo antes de ser intimado oficialmente. No entanto, o clube eslovaco não cedeu. Por isso, o Tricolor terá que pagar o valor à vista e, caso não arque com a dívida, poderá ser punido pela Fifa com perda de pontos ou impedimento de contratar jogadores.