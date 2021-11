Atacante do Fluminense é monitorado por clubes portugueses - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 05/11/2021 16:07

Rio - O atacante Luiz Henrique, do Fluminense, está sendo monitorado por dois grandes clubes portugueses desde o meio da temporada. De acordo com o portal "NETFLU", um deles é o Sporting Lisboa. Nos bastidores do Tricolor, o jogador é visto como um dos próximos atletas a serem negociados.

Por outro lado, o Fluminense não recebeu ainda nenhuma proposta oficial pelo atacante. O Tricolor possui 100% dos direitos de Luiz Henrique e uma multa rescisória de 40 milhões de euros (R$ 254,8 milhões). Além disso, o atleta cumpre contrato até 2025 e os representantes do jogador tem direito a 10% de exclusividade de venda.

A ideia do Fluminense é de faturar no mínimo 10 milhões de euros, cerca de 63,7 milhões na cotação atual com o Luiz Henrique. Com a camisa do Tricolor, a revelação de Xerém, disputou 76 partidas, foi titular em 49 e marcou sete gols.