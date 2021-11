Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Lucas Meçon/Fluminense

Publicado 06/11/2021 17:20

Rio - A lateral esquerda foi uma posição complicada para o Fluminense em 2021. Egídio começou como titular, depois Danilo Barcelos assumiu a função e atualmente Marlon vem sendo titular. Pensando nisso, o clube carioca tem observados opções para a próxima temporada. Uma delas é o jogador do Guarani, Matheus Bidu.

O jogador, de 22 anos, vem sendo um dos destaques do Bugre na disputa da Série B. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", há um interesse mútuo entre Flu e o estafe do Bidu em relação a uma possível transferência. O Guarani tem 60% dos direitos econômicos do jovem e sua multa rescisória para o futebol brasileiro é de R$ 10 milhões.

Apesar dos altos valores, o Fluminense confia na boa relação que tem com o clube paulista para fechar a contratação do atleta. Vale lembrar que o Tricolor também está perto de fechar com outro jogador que vem disputando a Série B: o zagueiro David Duarte, do Goiás.

Revelado pelo próprio Guarani, Bidu se profissionalizou em 2019, mas assumiu a posição como titular do clube paulista no ano passado. Em 2021, ele entrou em campo em 40 jogos, marcou quatro vezes e deu assistência para quatro gols do clube de Campinas.