David Braz fez o gol da vitória do Fluminense - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

David Braz fez o gol da vitória do FluminenseLUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Publicado 06/11/2021 23:01 | Atualizado 06/11/2021 23:09

Rio - Após duas derrotas seguidas, o Fluminense voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Contra o Sport, o Tricolor criou muitas oportunidades, mas só conseguiu marcar no fim da partida. Já nos acréscimos, David Braz foi para o ataque e fez o gol da vitória do clube carioca em confronto realizado no Maracanã.

Na próxima rodada, o Fluminense vai enfrentar o Grêmio, em Porto Alegre. O duelo de tricolores vai acontecer na próxima terça-feira, às 21h30. Já o Sport joga no dia seguinte contra o América-MG, em casa.

O primeiro tempo entre Fluminense e Sport foi de domínio tricolor, porém, novamente a equipe de Marcão teve dificuldade nas conclusões. Apesar do controle da partida, o clube carioca não conseguiu marcar nenhuma vez antes do intervalo.

Aos 16 minutos, o clube carioca até balançou as redes. Samuel Xavier foi no fundo e cruzou a feição para Fred, que só colocou para dentro. No entanto, o lance acabou sendo anulado porque o lateral-direito estava um pouco impedido. O VAR analisou e confirmou a irregularidade.

Com volume de jogo, o Tricolor tinha dificuldades para criar e só assustou novamente com uma finalização aos 34 minutos. Após cobrança de escanteio, John Kennedy se virou bem e finalizou por cima do gol do clube pernambucano.

O Sport pouco ameaçava o Fluminense. As únicas chegadas dos visitantes vieram pelo pé de Hernandes. Na primeira, o veterano arriscou de fora da área e assustou o goleiro Marcos Felipe. Na segunda, ele preferiu o passe e Tréllez acabou se enrolando na fora de finalizar na entrada da área.

No segundo tempo, o Sport voltou com uma postura mais ligada na partida. Apesar do Fluminense buscar mais a iniciativa do jogo, os pernambucanos não ficaram apenas esperando. Com menos de 15 minutos, as duas equipes chegaram com perigo. O Flu em duas oportunidades: uma com Cazares e outra com Luiz Henrique e o Sport também em duas: uma com Ewerthon e outra com Sander.

Aos 19 minutos, o Fluminense criou uma grande oportunidade. Cazeres iniciou jogada, Luiz Henrique achou bem John Kenedy e o atacante finalizou fraquinho, facilitando a defesa do goleiro Maílson. Oito minutos depois, uma nova chance. Cazares deu belo passe para Luiz Henrique, que sozinho, finalizou na trave.

Aos 34 minutos, o Fluminense teve nova oportunidade. Cazares infiltrou bem e cruzou para cabeçada de Lucca para fora. Dois minutos depois, o equatoriano deu bela arrancada e tocou para Yago Felipe, porém, o volante se enrolou e acabou chutando para fora.

No entanto a vitória seria tricolor. Já em uma pressão final, aos 50 minutos, Marlon cruzou de forma perfeita e David Braz apareceu para cabecear, a bola chegou a tocar na trave, antes de morrer nas redes do Sport.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 0 SPORT



Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Cartões amarelos: Luciano Juba (SPO); Marlon (FLU)

Cartões vermelhos: -

Gols: David Braz, aos 50 minutos do segundo tempo



FLUMINENSE: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Marlon; André, Martinelli (Yago Felipe), Arias (Cazares) e Luiz Henrique (Lucca); John Kennedy (Abel Hernández) e Fred (Caio Paulista). Técnico: Marcão



SPORT: Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere (Pedro Henrique), Sabino, Sander; Marcão, Zé Welison (Cristiano), Hernanes, Luciano Juba (Ronaldo); Paulinho Moccelin e Tréllez (Everton Felipe). Técnico: César Lucena.