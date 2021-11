Craque Neto vestiu a camisa do Fluminense no Maracanã - Reprodução/Instagram

Publicado 07/11/2021 14:45

No Rio de Janeiro, o craque Neto aproveitou para ir ao Maracanã no sábado, assistir à vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Sport. O apresentador, que ficou no camarote da diretoria, vestiu uma camisa tricolor e, neste domingo, agradeceu pelo carinho.

"Queria agradecer o presidente Mário Bittencourt e a todos os jogadores do Fluminense pelo carinho comigo e com 'Os Donos da Bola'. Não sabia que tanta gente assistia a gente, viu?! Baita vitória! Parabéns!!!", escreveu Neto, que levou o filho para assistir à partida.



Antes de assistir ao jogo, Neto foi conhecer o museu que fica dentro do Maracanã e criticou em seus stories do Instagram uma estátua de cera de Messi, recordando que não tinha uma do Rei Pelé.