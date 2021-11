Cazares defendeu o Equador nas Eliminatórias - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 08/11/2021 11:30 | Atualizado 08/11/2021 11:32

Rio - Considerado um dos principais reforços do Fluminense para 2021, o meia Juan Cazares já era considerado uma peça fora do baralho no elenco do clube carioca. No entanto, a grande atuação sobre o Sport poderá mudar os rumos da passagem do meia pelo Tricolor tanto neste ano, quanto para a próxima temporada. As informações são do portal "globoesporte.com".

O jogador entrou no segundo tempo contra o Sport e mudou completamente a forma de jogar do clube carioca. Com intensidade e em uma forma física bem melhor, o equatoriano ditou o ritmo do Flu, que conseguiu a vitória no fim da partida no Maracanã.

De acordo com o portal, a tendência é que o jogador, que vinha sendo preterido por Marcão, volte a ganhar oportunidades e mantendo o bom futebol tem boas chances de se tornar titular do Fluminense na reta final do Campeonato Brasileiro.

Cazares chegou ao Fluminense no começo da temporada e agradou em seus primeiros jogos. Porém, o jogador não se firmou e ficou no banco para Nenê em boa parte de 2021. Mesmo após a saída do veterano, o equatoriano perdeu ainda mais espaço e passou a jogar ainda menos sob o comando de Marcão.

O jogador, que no futebol brasileiro defendeu o Atlético-MG e o Corinthians, tem contrato com o Fluminense até o fim do ano que vem. No entanto, precisará de boas atuações para convencer o Tricolor de que vale o investimento. Cazares recebeu recentemente sondagens de clubes argentinos e pode deixar o clube carioca no ano que vem.