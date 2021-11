Cuca - Pedro Souza / Atlético-MG

Publicado 08/11/2021 16:40

O volante André, do Fluminense, fez grande partida no meio-campo Mailson Santana/Fluminense Rio - O fim de temporada tem grandes chances de ser glorioso para o Atlético-MG, mas o clube já começa também a se planejar para 2022. De acordo com o site "Saudações Tricolores", o Galo monitora o volante André, destaque do Fluminense no Brasileirão.

De acordo com a publicação, o nome de André é o favorito para suprir uma possível saída de Allan, que tem se destacado com a camisa do Galo. No entanto, até o momento, a diretoria tricolor não recebeu nenhum contato oficial.

Recentemente, André renovou seu contrato com o Fluminense até o fim de 2024. A multa rescisória do jogador estaria na casa dos R$ 200 milhões.