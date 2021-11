Conca se diverte ao encontrar Fred no aeroporto - Reprodução/Instagram

Publicado 08/11/2021 16:16

A caminho de Porto Alegre com a delegação do Fluminense, que joga nesta terça-feira às 21h30 contra o Grêmio, Fred encontrou o ex-companheiro Conca no aeroporto e fez questão de registrar o momento. O centroavante brincou com a forma física do argentino e perguntou se ele estava malhando com o ex-jogador e comentarista Pedrinho.