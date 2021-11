Fluminense bateu o Sport no Maracanã pelo placar de 1 a 0 - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Publicado 08/11/2021 14:15

Rio - O Fluminense tenta se recuperar no Brasileirão para conseguir uma vaga na próxima Libertadores. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Sport, no último sábado, o Tricolor das Laranjeiras chegou a 42 pontos e ocupa a oitava colocação.

Para o narrador Gustavo Villani, do Grupo Globo, o momento atual da equipe no Campeonato Brasileiro é surpreendente, tendo em vista os problemas administrativos, a dificuldade técnica e as limitações do elenco.

"Eu ainda não entendo porque o Fluminense é o oitavo colocado do campeonato. Tantas limitações, dificuldades técnicas para jogar, tantas molecadas, dificuldades administrativas, que troca o elenco em meio às competições. O Fluminense, há algum tempo, faz muita coisa com pouco. É incrível o Fluminense figurar na metade de cima da tabela à frente de gente com elenco mais caro, com mais dinheiro", opinou Villani.

O Fluminense volta a campo pelo Brasileirão nesta terça-feira (9), às 21h30, contra o Grêmio, fora de casa. Caso vença, pode terminar a rodada na sétima colocação desde que o Internacional não supere o Juventude, em Caxias do Sul, na quarta, também às 21h30.