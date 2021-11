Lucca - Lucas Mercon/Fluminense

Rio - Assim como o goleiro Marcos Felipe, o atacante Lucca foi às redes sociais nesta segunda-feira se desculpar pelo gesto que fez para a torcida do Fluminense na vitória sobre o Sport, no último sábado, no Maracanã. O camisa 7 disse que em nenhum momento teve o intuito de ofender os tricolores.

"Torcida do Flu, desde sábado estou recebendo mensagens sobre a comemoração do gol da nossa vitória. Peço desculpas a quem se sentiu ofendido, em nenhum momento tive a intenção de ofendê-los. Vamos juntos para os próximos jogos! Saudações Tricolores", escreveu.

Lucca foi flagrado fazendo gestos com o braço em direção ao setor sul do Maracanã, onde fica a torcida do Fluminense, logo após o gol marcado por David Braz. Até o zagueiro balançar as redes, a atuação da equipes estava sendo criticada pelos tricolores.