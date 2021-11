Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Lucas Meçon/Fluminense

Publicado 08/11/2021 16:19

Rio - Em busca de um nome para a posição de centroavante no ano que vem, o Fluminense pode ter Gilberto no seu elenco. De acordo com informações do portal "NetFlu", o nome foi oferecido, agradou e agora o clube carioca estuda a possibilidade de contratá-lo.

De acordo com site, uma das dificuldades da negociação é o salário de R$ 500 mil que o atleta receberia no Bahia. Além disso, outros clubes da Série A devem disputar a contratação do atacante.

No Bahia desde 2018, Gilberto já defendeu grandes clubes brasileiros como Internacional, São Paulo e Vasco. Atualmente, com 32 anos, o jogador é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 12 gols.

O Fluminense procura um nome de peso para ser centroavante na próxima temporada. Fred, de 38 anos, deverá encerrar a carreira no meio do ano. Para a posição, o Tricolor conta com John Kennedy, de 18 anos, que é uma das promessas da base do clube, além de Abel Hernández e Bobadilla, que devem deixar o clube no fim da temporada.