Luiz Henrique cresceu na equipe titular do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 09/11/2021 16:30

Rio - O atacante Luiz Henrique, de 20 anos, é considerado atualmente a principal joia da base do Fluminense e também uma possível "mina de ouro" para o clube em uma possível venda. No entanto, em entrevista ao portal "Saudações Tricolores", o jovem afirmou que não planeja deixar o clube carioca em breve.

"Primeiro é um passo de cada vez. Sempre pensando no Fluminense, porque é um clube que sempre me ajudou e esteve comigo. Mas, daqui a cinco anos não penso. Porém, se Deus quiser, eu posso estar bem de carreira", afirmou o jogador.

De acordo com informações do portal "NetFlu", o Fluminense espera receber ao menos 10 milhões de euros pelo atacante (cerca de R$ 65,2 milhões). O jogador vem subindo de produção desde a efetivação de Marcão e é o principal destaque ofensivo do clube das Laranjeiras.

Luiz Henrique fez a sua estreia profissional pelo Fluminense no ano passado. Ao todo, o jovem entrou em campo em 77 jogos e marcou sete vezes com a camisa do clube carioca.