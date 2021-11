Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 09/11/2021 23:30

Em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Fluminense, com objetivos diferentes na competição, se enfrentaram na Arena do Grêmio, e o Tricolor gaúcho foi quem saiu de campo vencedor, por 1 a 0, e segue com sonho de conseguir a permanência na Série A. Diego Souza foi quem marcou o gol da vitória dos donos da casa.

O primeiro lance do jogo foi antes de completar um minuto de bola rolando. O Grêmio partiu para cima com tudo logo após o apito inicial. Nino tentou afastar e acertou Elias, que pegou a sobra, bateu para o gol e acertou o travessão, com apenas 34 segundos.

Aos três minutos, o Fluminense respondeu. Marlon arrancou pela esquerda e passou para John Kennedy. O atacante chutou imprensado e a bola sobrou para Cazares, que bateu fraco para defesa de Brenno. Aos 11, o Tricolor chegou novamente com perigo. Calegari avançou pela direita e tentou acionar Luiz Henrique. A bola passa direto pelo atacante e quase sobrou para John Kennedy, mas a defesa do Grêmio se antecipou

Aos 31, Marcão foi forçado a fazer a primeira substituição. Luiz Henrique caiu no gramado com a mão na parte posterior da coxa esquerda e pediu para sair. O treinador optou por Caio Paulista na vaga do jovem atacante.

Aos 40, o Fluminense mostrou paciência para trocar passes até encontrar espaços. Cazares achou John Kennedy, que cortou para dentro e bateu para o gol. Brenno se esticou e fez a defesa no pé na trave. A jogada bem trabalhada pelo time carioca, que ficou com a posse da bola por 55 segundos.

Na segunda etapa, o Flu manteve o ritmo ofensivo e conseguiu balançar a rede do Grêmio, mas a arbitragem anulou. Após bela troca de passes, Marlon recebeu pela ponta esquerda e cruzou para a área. Caio Paulista bateu bonito, em uma espécie de voleio e fez um belo gol. Mas o assistente levantou a bandeira e acusou impedimento do lateral-esquerdo. O VAR confirmou a posição irregular.

Mas quem conseguiu, de fato, abrir o placar foi o Grêmio. Aos 16 minutos, Mateus Sarará cruzou na área visando Diego Souza. O atacante subiu alto e cabeceou sem chances para Marcos Felipe. Nino ficou plantado e assistiu o camisa 29 estufar a rede.

Depois de sofrer o gol, Marcão fez mudança no time e colocou Fred na vaga de André. Aos 39, o ídolo tricolor quase empatou o jogo. Arias cruzou na área, e o camisa 9 deu uma casquinha de cabeça para tentar surpreender Brenno, mas a bola foi para fora.

Depois, o Grêmio conseguiu administrar o placar e conseguiu uma importante vitória dentro de casa. Com o resultado, o Fluminense está, momentaneamente, na oitava colocação, com 42 pontos, e se distancia do G-6.

Os gaúchos, com 29 pontos, estão na penúltima colocação, mas ainda sonham com a permanência na elite do futebol brasileiro. O próximo duelo do Fluminense é com o Palmeiras no domingo, no Maracanã, às 18h15, pela 32ª rodada do Brasileirão. O Grêmio pega o América-MG no sábado, às 18h30, no Independência.