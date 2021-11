Cazares ganha uma chance no time titular - Mailson Santana/Fluminense FC

Cazares ganha uma chance no time titularMailson Santana/Fluminense FC

Publicado 09/11/2021 20:42

Rio - Com três mudanças em relação à partida contra o Sport, o Fluminense anuncia a escalação inicial para enfrentar o Grêmio, às 21h30, em Porto Alegre. Calegari, Yago e Cazares ganham a oportunidade de começar jogando nas vagas de Samuel Xavier, Jhon Arias e Fred.

O time escolhido por Marcão para iniciar o jogo tem Marcos Felipe, Calegari, Nino, David Braz e Marlon; André, Martinelli, Yago e Cazares; Luiz Henrique e John Kennedy. Entre os titulares, dois estão pendurados com dois cartão amarelo: André e Nino. No banco, Fred, Lucca, Samuel Xavier, Jhon Arias e Danilo Barcelos estão no limite.

Na oitava posição, o Fluminense precisa vencer para se reaproximar do G-6 — o sexto colocado é o Corinthians, com 47 pontos —, zona de classificação à Libertadores. Já o Grêmio, penúltimo colocado, tenta desesperadamente somar pontos para escapar do rebaixamento.