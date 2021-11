Nino - Mailson Santana/Fluminense FC

NinoMailson Santana/Fluminense FC

Publicado 09/11/2021 19:18

Rio - O zagueiro Nino projetou a partida do Fluminense nesta terça-feira, contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, às 21h30, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro afirmou que o duelo será difícil que será uma final para o adversário.

"Vai ser um jogo muito difícil. A gente sabe que vai ser uma final para eles por conta da situação em que eles se encontram, mas vai ser para a gente também. Sabemos que eles vão vir fortes e a gente precisa entrar muito concentrado e focado para fazer do jogo uma decisão, para que a gente possa sair com os três pontos", disse o zagueiro Nino.



O Fluminense ocupa a oitava colocação e soma 42 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Tricolor pode sofrer desfalques para o próximo confronto da Série A. Ao todo, são sete atletas pendurados nesta terça. Os jogadores são: André, Fred, Lucca, Samuel Xavier, Jhon Arias, Danilo Barcelos e o próprio zagueiro Nino.