Filho de Galvão Bueno critica atitude de jogadores do Fluminense: 'Mimizentos'

Galvão Bueno e Cacá BuenoFoto: Reprodução/TV Globo

Publicado 09/11/2021 14:33

Rio - O automobilista Cacá Bueno, que é torcedor do Fluminense, criticou a atitude dos jogadores em relação à torcida, no último sábado, após a vitória por 1 a 0 sobre o Sport, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, os atletas não saudaram os torcedores por conta do grito de "time sem vergonha" entoado antes do gol de David Braz.

"Eu estava lá no Maracanã. Posso falar com propriedade. Foram 95 minutos de aplausos, de canto e incentivo. Fora antes do jogo e 15 segundos de crítica e vaia. Mas aí, o jogador quando faz o gol e ganha a partida, prefere dar mais valor à 15 segundos de vaia, do que todo incentivo que fizeram. Completamente errado e fora de contexto", disse Cacá Bueno em suas redes sociais.

"Mas tem sido costume no esporte. Em todos os esportes e todos atletas que usam as redes sociais e que deveriam mostrar os treinos e quanto se dedicam. E não pra ficar criticando quem torce por ele. A maneira do atleta fazer o esporte é pra impactar quem torce pela gente. Fica o recado e menos 'mimimi'. Estão muito 'mimizentos'", concluiu.

