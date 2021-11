Apresentador do Grupo Globo ironiza atletas do Fluminense: 'Se forem pra Libertadores, vão cuspir na torcida e nos críticos' - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 10/11/2021 14:28

Rio - O tropeço do Fluminense na derrota por 1 a 0 para o Grêmio, na Arena do Grêmio, na última terça-feira, pelo Campeonato Brasileiro, incentivou os torcedores tricolores a questionarem mais uma vez a atitude de alguns atletas do Tricolor das Laranjeiras. Dessa vez, a crítica veio do apresentador Magno Navarro, do "Tá na Área", do SporTV.

"Se o acaso do destino der uma vaga pra Libertadores pra esse time do Fluminense, vai ter muita gente lá dentro que comeu risole de carne arrotando caviar, cuspindo na torcida e nos críticos", disse o apresentador Magno Navarro, em suas redes sociais.

No próximo domingo, o Fluminense enfrenta o Palmeiras, às 18h15, no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a oitava colocação e soma 42 pontos na tabela do torneio.