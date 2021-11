Marcão espera ter o apoio dos torcedores no Maracanã - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Marcão espera ter o apoio dos torcedores no Maracanã Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 10/11/2021 12:25

A crise na relação entre a torcida do Fluminense e jogadores não deve melhorar após a derrota por 1 a 0 para o penúltimo colocado, o Grêmio. Ainda assim, o técnico Marcão preferiu evitar a polêmica sobre a postura do grupo - que não gostou das vaias - após a última partida no Maracanã, contra o Sport, e pediu o apoio dos tricolores no duelo de domingo contra o Palmeiras, no estádio.

"Não sei quem está reclamando (de vaias da torcida). Nosso torcedor é soberano. Quando está bem, vai apoiar. Quando achar que as coisas não estão funcionando, vai cobrar. E nós que trabalhamos no Fluminense temos esse entendimento. Domingo precisaremos mais uma vez do apoio e do incentivo deles. Estão e vão jogar juntos. Eles entendem o momento da nossa equipe. Pedimos o apoio e que consigam nos apoiar os 90 minutos", afirmou Marcão em coletiva após a derrota para o Grêmio.



No último fim de semana, o Fluminense venceu o Sport, outro que briga contra o rebaixamento, apenas aos 51 minutos, com um gol de David Braz. Um minuto antes, a torcida gritou "Time sem vergonha" devido a mais uma péssima atuação, o que incomodou o grupo, que não cumprimentou os tricolores antes de sair de campo, algo tradicional no Maracanã.



Lucca, flagrado fazendo gestos na direção da torcida após o gol, pediu desculpas nas redes sociais. Torcedores também acusaram Marcos Felipe do mesmo, mas não há imagens do que aconteceu e o goleiro negou em seu perfil no Instagram.



Estacionado com 42 pontos, o Fluminense precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. O time não fez gol em seis dois últimos nove jogos que disputou e está em oitavo lugar na tabela.