Presidente do Fluminense, Mário BittencourtLucas Merçon/Fluminense

Publicado 10/11/2021 16:46

Rio - Um dos destaques do Fluminense no Brasileiro, o volante André, de 20 anos, entrou na mira do Atlético-MG. E o Galo parece realmente estar disposto a convencer o clube carioca a negociar o jovem. De acordo com o portal "Torcedores.com", o Alvinegro teria disponibilizado uma lista de jogadores para oferecer em troca ao Tricolor.

Matheus Mendes, Alan Franco, Dylan Borrero, Hyoran e Sávio estão incluídos na relação inicial. De acordo com informações do site, o Atlético-MG teria autorizado o Fluminense escolher dois destes atletas para serem incluídos na negociação por André.

O contrato do jovem com o Fluminense vai até dezembro de 2023. Além disso, a multa rescisória é de 40 milhões de euros (R$ 254,1 milhões, pela cotação atual). Nesta temporada, o jovem disputou 31 partidas sendo quatro na Libertadores, 21 no Campeonato Brasileiro, duas na Copa do Brasil e quatro no Campeonato Carioca. Ele fez um gol e deu uma assistência.