Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Lucas Meçon/Fluminense

Presidente do Fluminense, Mário BittencourtLucas Meçon/Fluminense

Publicado 11/11/2021 16:24

Rio - O atacante Abel Hernández, de 31 anos, tem seu futuro indefinido no Fluminense. Com salário alto, a tendência é que o uruguaio deixe o clube carioca no fim do ano. O centroavante recebeu recentemente uma sondagem do Peñarol, porém, estaria priorizando o retorno ao futebol europeu. As informações são do portal "Torcedores.com".

Apesar de não ter se destacado no Fluminense, Abel teria despertado interesse de muitos clubes. De acordo com informações do site, o agente do atleta, Óscar Betancour, foi contatado por equipes do Catar, China e Estados Unidos. Na principal liga norte-americana, o clube interessado seria o Charlotte FC, de Miguel Ángel Ramírez que teve breve passagem pelo comando do Internacional nesta temporada.



No entanto, a prioridade seria um retorno ao futebol europeu. O empresário crê que o centroavante ainda tem mercado no Velho Continente. Afinal, o empresário tem grande influência em países como Alemanha, Espanha, França, Itália, Rússia e Suíça. Revelado pelo Central Español, do Uruguai, Abel Hernández acumula passagens por Peñarol, Palermo, Hull City, CSKA Moscou, Al Ahli e Internacional.

Em março chegou ao Fluminense para ser reserva imediato de Fred. Após um bom começo, o jogador acabou caindo de produção. Pelo clube carioca, Abel entrou em campo em 38 partidas, ao todo, o uruguaio marcou oito gols e deu uma assistência.