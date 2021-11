Daniel Alves - Divulgação/CBF

Publicado 11/11/2021 13:17

Rio - Mesmo não tendo aceitado a proposta em um primeiro momento, Daniel Alves ainda é um sonho no Fluminense. Segundo o portal "Netflu", o nome do lateral continua em pauta na diretoria tricolor.

Após Daniel rescindir com o São Paulo, o Fluminense chegou a fazer uma proposta ao jogador e ofereceu um salário na casa dos R$ 700 mil. No entanto, o lateral recusou e preferiu terminar o restante do ano sem atuar por nenhum clube.

Recentemente, surgiu a informação de que ele estaria negociando seu retorno ao Barcelona. Porém, até o momento, a negociação não foi confirmada.