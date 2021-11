Luiz Henrique - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Luiz HenriqueFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 11/11/2021 19:59

O Fluminense informou, nesta quinta-feira, que o atacante Luiz Henrique sofreu uma sobrecarga muscular na coxa esquerda durante a partida contra o Grêmio, na última terça-feira. Ele está sob os cuidados do Departamento Médico do clube e não tem previsão de retorno aos gramados.



Atacante titular, Luiz Henrique foi o atleta da posição que mais participou de jogos na temporada, totalizando 50 partidas, com cinco gols e e cinco assistências. No duelo na Arena do Grêmio, o camisa 34 sentiu a coxa e teve de ser substituído aos 32 minutos, ainda no primeiro tempo.

Neste domingo, o Fluminense recebe o Palmeiras no Maracanã, às 18h15, em jogo válido pela 32 rodada do Brasileiro.