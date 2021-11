Fluminense luta por uma vaga na Libertadores de 2022 - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Publicado 12/11/2021 09:51

Rio - Um dos jogadores mais experientes do atual elenco, o lateral-esquerdo Egídio pode estar de saída do Fluminense. Fora dos planos do técnico Marcão, o jogador vem recebendo sondagens de clubes do exterior e não deve permanecer para a temporada de 2022.

De acordo com o site "NETFLU", Egídio desperta o interesse de equipes do futebol árabe, além de pelo menos dois clubes do Brasil. Até então não houve conversas pela contratação do lateral, mas o camisa 6 das Laranjeiras já pode assinar um pré-contrato.

Mesmo sem rodagem nas últimas partidas, Egídio ainda pode receber uma oportunidade do técnico Marcão na reta final do Brasileirão, já que o técnico vem dando oportunidade ao demais jogadores do elenco.

Ainda segundo o portal, o empresário do atleta, Eduardo Uram, entende que Egídio ainda possui muito mercado no cenário nacional.