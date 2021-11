Zagueiro pode estar de saída para a Europa - Lucas Mercon/fluminense

Publicado 12/11/2021 12:30

Rio - O Benfica busca um novo zagueiro após a lesão de Lucas Veríssimo, que irá desfalcar a equipe portuguesa até o fim da temporada. Com isso, Nino, do Fluminense, entrou no radar na equipe lusitana para ingressar no elenco na metade da temporada europeia.

Em seu perfil oficial no Twitter, Ekrem Konur, jornalista turco, informou que o clube do técnico Jorge Jesus planeja oferecer cerca de 10 milhões de euros (cerca de 62 milhões de reais na cotação atual).

Nino chegou ao Fluminense em 2019 e tem 132 partidas disputadas com a camisa Tricolor. Nas Laranjeiras, o defensor ganhou destaque e foi convocado para defender a Seleção Olímpica, conquistando a medalha de ouro em Tóquio.