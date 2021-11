Real Madrid está de olho em destaque do Fluminense no Brasileirão, diz jornal espanhol | Fluminense | O Dia

Fluminense luta por uma vaga na Libertadores de 2022 - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Publicado 12/11/2021 14:24

Luiz Henrique Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Rio - Um dos grandes destaques do Fluminense em 2021, o atacante Luiz Henrique pode deixar o clube no fim do ano. De acordo com o jornal "As", o Real Madrid está de olho na contratação do atacante tricolor.