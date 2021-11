Nino é um dos principais jogadores do Fluminense - Mailson Santana / Fluminense FC

Publicado 12/11/2021 21:03

Rio - A tentativa do Benfica de contratar Nino, do Fluminense, parte de mais um pedido de Jorge Jesus à diretoria. Assim como fez com Gilberto em 2020, o técnico sugeriu a compra do zagueiro ao clube português depois de enfrentá-lo algumas vezes quando comandava o Flamengo. A informação é do portal 'ge'.

Embora a proposta possa ser feita a qualquer momento, Nino só poderia deixar o Tricolor em janeiro, quando abre a janela de transferências internacionais. O jornalista turco Ekrem Konur divulgou que os portugueses pretendem pagar 10 milhões de euros (R$ 62,5 milhões), mas o Fluminense só tem 60% do passe do jogador de 24 anos e ficaria com cerca de R$ 37 milhões. Os outros 40% pertencem à Ponte Preta.

O nome de Nino ganhou força no Benfica depois que o brasileiro Lucas Veríssimo sofreu grave lesão no joelho e soube que ficará fora do restante da temporada, que só acaba em maio de 2022. O clube, que luta pelo título português, entende que a necessidade de contratar um zagueiro é grande.

Campeão olímpico com a seleção brasileira em Tóquio, Nino tem contrato com o Fluminense até o fim de 2024 e é considerado um dos principais ativos do clube.