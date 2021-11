Arthur, joia do Fluminense - Mailson Santana

Arthur, joia do FluminenseMailson Santana

Publicado 13/11/2021 11:03

Rio - Considerado uma das grandes promessas do Fluminense e com passagem por seleções das categorias de base, o meia Arthur é tratado como uma joia em Xerém. As atuações do jogador vêm chamando atenção internamente e causando interesse de grandes clubes ingleses.



De acordo com o site "NETFLU", Liverpool e o Grupo City, que administra os azuis de Manchester, estão acompanhando os primeiros passos do atleta, que assinou seu primeiro contrato profissional em março deste ano, renovando até 2026.

Arthur foi um dos destaques da equipe campeã brasileira sub-17 e e vice campeã da Copa do Brasil na categoria, no ano passado, mesmo tendo apenas 15 anos. Além de chamar atenção por suas atuações, o meia ainda entrou para a história do clube.

O jovem deixou seu nome registrado no Tricolor das Laranjeiras na partida contra o Resende, pelo Campeonato Carioca. Arthur bateu o recorde de jogador mais jovem da história a atuar pelo time profissional do Fluminense.