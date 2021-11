Marcão comemora vitória do Fluminense e rasga elogios a torcida: 'Apoiaram o tempo todo' - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 15/11/2021 10:09

A torcida apoiou o time, vaiou adversário, teve paciência quando necessário e empurrou quase sempre. Para vencer o Palmeiras, neste domingo, o Fluminense contou com o apoio dos presentes na arquibancada do Maracanã. E o técnico Marcão celebrou a sinergia.

- Muito importante, muito importante. Nosso torcedor é soberano, eles sabem, entenderam que era um jogo muito difícil, desse tamanho. Nos ajudaram, apoiaram o tempo todo, sentiram, no momento em que o jogo estava empatado em 1 a 1, nos empurraram. Realmente eles empurram - celebrou o treinador, que concluiu:



- Deixo isso aqui, que é o sentimento de todos (no vestiário), o que todos falam. Houve essa liga, precisávamos dessa liga com o nosso torcedor. Hoje foi maravilhoso. Tanto que eles (torcedores) pressionaram o adversário, nos ajudaram e, no final, fomos todos premiados com uma grande atuação da nossa equipe - finalizou Marcão.

O dia de lua de mel com a torcida contrasta com a pressão recente e com os gritos de "time sem vergonha" ouvidos no último jogo, contra o Grêmio. O próximo desafio é nesta quarta-feira, contra o Juventude.