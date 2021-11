Marcão - Mailson Santana/Fluminense FC

MarcãoMailson Santana/Fluminense FC

Publicado 14/11/2021 17:25 | Atualizado 14/11/2021 17:27

O Fluminense está escalado para pegar o Palmeiras neste domingo, às 18h15, no Maracanã, pela 32ª rodada do Brasileirão. A surpresa no time é o volante Wellington, que não entra em campo há dois meses. O Tricolor vai a campo com Marcos Felipe; Samuel Xavier, Luccas Claro, David Braz e Marlon; Wellington, Yago Felipe, Martineli, Jhon Arias, Caio Paulista e Fred.

Com 42 pontos e na nona colocação, o Fluminense precisa de uma vitória para continuar sonhando com o G-6. O Fortaleza, com 49 pontos, é o atual sexto lugar.