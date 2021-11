Arthur, joia do Fluminense - Mailson Santana

Publicado 16/11/2021 16:46

Rio - Grande promessa da base do Fluminense, o meia Arthur, de apenas 16 anos, despertou interesse de mais um clube europeu. Após passar a ser monitorado por Liverpool e Manchester City, a revelação tricolor atraiu olhares do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. A informação é do site "Netflu".

Assim como os ingleses, o Shakhtar tem acompanhado as partidas de Arthur nas competições de base. Até o momento, no entanto, o atleta não recebeu nenhuma oferta oficial.

Em março, quando completou 16 anos, Arthur assinou seu primeiro contrato profissional com o Fluminense. O jovem coleciona passagens pela seleção brasileira nas categorias de base.