Rio - Ídolo dos torcedores do Fluminense, Thiago Silva, pode estar mais próximo de um retorno ao Tricolor. De acordo com o jornalista italiano Nicolò Schira, o clube carioca iniciou conversas para buscar a contratação do defensor após o fim do seu contrato com o Chelsea, que acontece no meio de 2022.

Apesar dos 37 anos de Thiago Silva, a contratação não será tarefa fácil. Titular da seleção brasileira, o defensor tem muita moral em Londres, após a primeira temporada em que teve grande destaque e ainda conquistou o título da Liga dos Campeões pelos Blues. Em entrevista ao programa "Bola da Vez", da ESPN, Thiago Silva afirmou ter desejo de jogar no Fluminense, mas admitiu que a possibilidade de acontecer ainda estava um pouco distante.

"Olha…Eu vou ser bem sincero… é um pensamento meu sim. Sempre foi. De voltar para onde tudo começou, ou recomeçou, né? Porque foi logo após a minha tuberculose, que quase me tirou a vida. Foi o clube que abriu as portas para mim e eu devo muito ao Fluminense, sou muito grato. Por mais que a gente queira, é uma outra situação. Não posso te afirmar que sim, mas também não vou negar. Está em aberto. Se for dos planos de Deus, vai acontecer", disse.

No entanto, ainda existe uma grande possibilidade de Thiago Silva renovar o seu contrato com o Chelsea até o fim da temporada de 2022-2023. O jogador tem a Copa de 2022, em dezembro, no Catar, como seu principal objetivo de momento na carreira.