Yago garantiu a vitória do Fluminense sobre o Palmeiras - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 16/11/2021 16:50

Depois da boa vitória sobre o Palmeiras no Maracanã, o Fluminense vai a Caxias do Sul enfrentar o Juventude nesta quarta-feira, às 20h30 pelo Campeonato Brasileiro. Apesar de o adversário estar na zona de rebaixamento, a torcida tricolor está mais preocupada do que se fosse enfrentar alguém do G-6. Não é à toa, afinal, a equipe de Marcão tem se complicado justamente contra os adversários da parte de baixo da tabela. Contra os gaúchos, será a chance de mudar essa sina.

Com síndrome de Robin Hood, o Fluminense tem aproveitamento melhor contra os clubes atualmente no G-4 (66,6%) do que os do Z-4 (55,5%). Mas esse desempenho distinto de ganhar pontos dos que estão no topo e entregar para os de baixo também está presente nas atuações e na forma como constrói os resultados, principalmente sob o comando de Marcão.



Desde que o treinador assumiu, o Fluminense teve as melhores atuações nas vitórias sobre Flamengo (3 a 1), Bragantino e Palmeiras, ambos por 2 a 1. Todos da parte de cima da tabela. Em compensação, o Tricolor ganhou no sufoco de Chapecoense e Sport, este no último lance em pleno Maracanã.



Além disso, o Fluminense recuperou o Santos, que venceu por 2 a 0 e saiu do Z-4, e o Ceará, que vivia jejum de sete rodadas e se aproximava da degola. Por fim, perdeu para o Grêmio, que chegou à segunda vitória num período de 10 jogos.



Agora será a vez de enfrentar o Juventude e quebrar essa síndrome de Robin Hood. Se serve de 'consolo' para os tricolores, os gaúchos não perdem há quatro rodadas, ao contrário dos outros times do Z-4 que o Fluminense recuperou e estavam em má fase.