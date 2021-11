Marcão - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 16/11/2021 19:32

Rio - O volante Wellington, de 30 anos, pode ter o contrato rescindido com o Fluminense. Entretanto, apesar de ter cumprido a meta do vínculo por ter sido relacionado em pelo menos 60% das partidas, o empréstimo do atleta para a próxima temporada não está descartado.

A pedido do ex-técnico Roger Machado, o volante não tem recebido muitas oportunidades sob o comando de Marcão. Na última partida, o jogador foi escalado como titular na vitória contra o Palmeiras, no Maracanã, após o desfalque de André. Além dele, Wellington disputa a posição no meio-campo com Martinelli, Yago e Nonato.

Nesta quarta-feira (17), o Fluminense enfrenta o Juventude, às 20h30, no Alfredo Jaconi, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tabela da competição, o Tricolor ocupa a oitava colocação e soma 45 pontos.