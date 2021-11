Marcão tem problemas para escalar o Fluminense - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 17/11/2021 15:03

Se não bastassem as suspensões de Fred, expulso contra o Palmeiras, e Samuel Xavier, que recebeu o terceiro cartão amarelo, o técnico Marcão também terá desfalques por lesão. Luiz Henrique e Gabriel Teixeira nem sequer viajaram a Caxias do Sul, onde o Fluminense enfrenta o Juventude nesta quarta-feira, às 20h30, pelo Campeonato Brasileiro.

Titular, Luiz Henrique ainda segue em recuperação de sobrecarga na coxa esquerda e está em transição para o campo. Ele já havia desfalcado a equipe no domingo. Já Gabriel Teixeira, que voltara a jogar contra o Palmeiras, sentiu novamente dores na coxa esquerda.



O jovem atacante estava sem jogar há cerca de um mês justamente por causa de uma lesão muscular no local. Com os desfalques, a tendência é Marcão escalar o Fluminense com três volantes e Jhon Arias no ataque com Caio Paulista e John Kennedy.



O Fluminense deve ir a campo com: Marcos Felipe, Calegari, Nino (Luccas Claro), David Braz e Marlon; André, Martinelli e Yago; Jhon Arias, Caio Paulista e John Kennedy.