Lucca tem seis gols com a camisa do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense FC

Lucca tem seis gols com a camisa do FluminenseMailson Santana/Fluminense FC

Publicado 18/11/2021 15:28

Rio - Alvo de duras críticas da torcida do Fluminense, o atacante Lucca desativou o seu perfil oficial no Instagram após a derrota por 1 a 0 para o Juventude, nesta quarta-feira (17), pelo Campeonato Brasileiro. Acostumados a deixar mensagens nas fotos do jogador, tricolores repararam que a conta não estava mais disponível na manhã desta quinta-feira.

Lucca atuou durante os 90 minutos da partida contra o Juventude e não foi bem, tanto que recebeu uma série de críticas nas redes sociais. Para piorar, ele levou o terceiro cartão amarelo e está fora da partida contra o América-MG, domingo, no Maracanã.

O atacante chegou ao Fluminense em 2020 e em nenhum momento correspondeu às expectativas. Em 52 jogos pelo Tricolor desde o ano passado, foram apenas seis gols marcados, três na temporada passada e três na atual.