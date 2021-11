Juventude x Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 17/11/2021 22:26

Rio - O Fluminense não conseguiu aproveitar o tropeço de seus adversários diretos para encostar no G6 do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, sob o forte nevoeiro do Alfredo Jaconi, o Tricolor foi derrotado por 1 a 0 pelo Juventude. O zagueiro Vitor Mendes, ainda no primeiro tempo, fez o único gol da partida.

As duas equipes fizeram um começo de jogo bastante estudado, apostando na marcação forte. Após o início de pouco brilho técnico, o Juventude passou a se arriscar mais e foi premiado. Aos 16 minutos, o time de Jair Ventura fez boa jogada ensaiada e Dawhan cabeceou para o meio da área, achando Vitor Mendes sozinho para abrir o placar, de cabeça.

Mesmo com mais posse de bola, o Fluminense não conseguiu criar chances para ameaçar o gol adversário. A única chance concreta do time de Marcão veio apenas aos 42, quando Lucca, que já havia isolado a bola em duas oportunidades, invadiu a área, bateu bem e obrigou Douglas Friedrich a fazer boa defesa.

O Juventude, por sua vez, era mais eficiente e compacto quando se lançava ao ataque. Nos acréscimos, os gaúchos tiveram boa oportunidade de ampliar o placar antes do intervalo quando cobrou falta na área e Marcos Felipe saiu mal. No entanto, o goleiro se recuperou e defendeu as três tentativas de finalização do ataque jaconero.

Na volta para o segundo tempo, o jogo ficou mais animado, apesar do tradicional nevoeiro do Alfredo Jaconi, que deu o ar da graça e atrapalhou a visão de jogadores e torcedores. Mesmo com as mudanças no setor ofensivo, o Fluminense continuou com muita dificuldade na criação e viu o Juventude criar boas chances, as melhores com Guilherme Castilho. O camisa 99 arriscou um bom chute de fora da área e chegou a cabecear uma bola na trave, na falha de marcação de Calegari.

Acuado e sem conseguir sair para o jogo, o Fluminense passou a apostar nas bolas longas de Cazares. No entanto, o equatoriano estava em dia pouco inspirado, assim como os homens de frente do Tricolor. No fim, Chico ainda teve a chance de ampliar para o Juventude, mas parou em Marcos Felipe e a partida terminou com a vitória magra dos donos da casa.

Com a derrota, o Fluminense perdeu a oportunidade de encostar no G6. O Tricolor permanece na 8ª posição, com 45 pontos. A próxima partida será contra o América-MG, no próximo domingo, às 17h, no Maracanã.

JUVENTUDE X FLUMINENSE

Estádio: Alfredo Jaconi (RS)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro

JUVENTUDE: Douglas Friedrich, Paulo Henrique, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Jadson (Ricardinho), Dawhan, Guilherme Castilho, Wescley (Chico) e Capixaba (Rafael Bilu); Ricardo Bueno (Roberson). Técnico: Jair Ventura.

FLUMINENSE: Marcos Felipe, Calegari (Daniel), Nino, David Braz e Marlon; André, Nonato (Arias) e Yago Felipe (Gustavo Apis); Lucca, John Kennedy (Abel Hernández) e Caio Paulista (Cazares). Técnico: Marcão.

Gols: Vitor Mendes (16' do 1ºT)

Cartões amarelos: Guilherme Castilho e Capixaba (JUV); Lucca (FLU)