Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 14/11/2021 - Maracanã - Marcão Campeonato Brasileiro. 32ª Rodada. Jogo Fluminense x Palmeiras. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. - Mailson Santana/Fluminense FC

Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 14/11/2021 - Maracanã - Marcão Campeonato Brasileiro. 32ª Rodada. Jogo Fluminense x Palmeiras. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club.Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 18/11/2021 09:41

Rio - O Fluminense decepcionou e acabou derrotado pelo por 1 a 0 pelo Juventude, na última quarta-feira, no Alfredo Jaconi. Após a partida, o técnico Marcão admitiu que a equipe teve uma noite ruim e explicou a escalação que mandou a campo.

"Desde o momento em que a gente perdeu algumas peças teve que tentar outras. Estamos muito suscetíveis ao desgaste físico e por isso optamos pelo Nonato na mesma posição que vinha o Martinelli, e falta muito pouco para acabar o Brasileiro. A gente vem de uma temporada inteira e precisa saber analisar quem é que está bem para o jogo. Confiamos no grupo todo, aquele que entra tenta dar o máximo. Eu acho que é impossível fisiologicamente repetir o mesmo time todo jogo. Quando o jogo não está da maneira que a gente possa entender, opta por alguma mudança para ver se de alguma forma consegue surpreender o adversário e furar a retranca deles", declarou o treinador.

"É isso que a gente procura: regularidade. Tentamos repetir o feito contra o Palmeiras, só que hoje não encaixou", completou.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo, às 17h, contra o América-MG, no Maracanã.