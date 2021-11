Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 18/11/2021 17:45

Rio - O Fluminense ainda não sabe se irá disputar a Libertadores ou a Sul-Americana em 2022, mas já busca reforços para a próxima temporada. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o clube carioca tem interesse na contratação do volante do Corinthians, Victor Cantillo.

No entanto, por ora, a negociação acabou não avançando por conta dos altos valores envolvidos. O jogador pertence ao Timão que não manifestou interesse de negociá-lo a não ser que por venda. O clube paulista deseja receber 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16,71 milhões) pelo colombiano. O Fluminense desejava o empréstimo.

Cantillo foi contratado pelo Corinthians em 2020 por empréstimo junto ao Junior Barranquilla e, em julho deste ano, assinou contrato em definitivo, valido até dezembro de 2023. Ele perdeu um pouco de espaço na equipe titular com a chegada de Renato Augusto. Porém, segue sendo muito utilizado por Sylvinho.

Nesta temporada, o jogador colombiano, de 28 anos, já atuou em 31 partidas do clube, balançou as redes duas vezes e deu duas assistências.