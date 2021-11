Hudson - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 18/11/2021 18:40

Rio - Bastante criticado pelos torcedores, o meia Hudson pode ter seu contrato ampliado pelo Fluminense. De acordo com o portal "NetFlu", o Tricolor busca se proteger de qualquer problema judicial envolvendo o jogador, que se lesionou no começo da temporada e precisou fazer uma operação no joelho direito. O veterano tem contrato até o fim de 2021.

Hudson está na fase de transição após trabalho de recuperação na academia, fortalecimento e fisioterapia. Recentemente, o Fluminense acabou sendo processado por ex-jogadores como Marquinho e De Amores, que foram dispensados quando estavam lesionados. A questão vem sendo tratada com calma pelo departamento de futebol.

O jogador, de 33 anos, chegou ao Fluminense no ano passado. Ao todo, ele entrou em campo em 47 partidas com a camisa do clube carioca e fez apenas um gol pelo Tricolor.