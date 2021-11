Raúl Bobadilla - Lucas Merçon/Fluminense

Raúl BobadillaLucas Merçon/Fluminense

Publicado 19/11/2021 11:01

Rio - Após a saída de Roger Machado e o novo comando, agora com Marcão, o atacante Raúl Bobadilla vinha aparecendo no Fluminense como reserva imediato de Fred. Apesar disso, nas últimas partidas, o jogador nem sequer tem sido relacionado pelo técnico.

Bobadilla foi titular pela última vez na derrota para o Corinthians, no dia 14 de outubro, em São Paulo. Três dias depois do duelo, foi liberado para viajar à Argentina e acompanhar o nascimento da filha. De acordo com o site "GE", a perda de espaço pode ter começado nesta ocasião.



Isso porque a viagem do centroavante talvez tenha demorado mais que o esperado. Bobadilla só retornou ao Fluminense no dia 25 de outubro e, desde então, só foi relacionado uma vez pelo técnico Marcão, na derrota fora de casa para o Ceará.

O centroavante vive sozinho no Rio de Janeiro e não esconde o desejo de voltar a viver com a família. Mesmo assim, o "sumiço" não repercutiu bem internamente, já que o Tricolor vive reta decisiva por uma vaga na próxima Libertadores.

Emprestado até fim do ano pelo Guaraní (PAR), Bobadilla tem opção de compra por um valor considerado baixo: US$ 150 mil (cerca de R$ 800 mil na cotação atual). Apesar disso, com o rendimento longe do esperado (25 partidas, quatro gols e uma assistência), sua permanência nas Laranjeiras para 2022 parece improvável.