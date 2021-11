Presidente Mário Bittencourt - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 19/11/2021 14:27 | Atualizado 19/11/2021 14:29

Rio - O técnico Marcão não deve seguir no comando do Fluminense, e por isso a diretoria busca no mercado um treinador para a próxima temporada de 2022. De acordo com o jornalista Victor Lessa, da "Rádio Globo", o Tricolor não cogita um comandante estrangeiro.

A tendência é de que o novo comandante do Fluminense tenha um perfil com experiência, considerado agradável pela cúpula do Tricolor. Os alvos já foram definidos e os nomes de Dorival Júnior e Enderson Moreira são os mais cotados.

De acordo com o jornalista, a diretoria do Fluminense deve descartar um treinador estrangeiro para 2022. Dessa forma, o nome de Dorival Júnior já está sendo analisado nos bastidores e, com relação ao Enderson Moreira, a amizade com o presidente Mário Bittencourt, pode destravar empecilhos.