Goleira Nicole defendeu dois pênaltis na semifinal do Campeonato Carioca femininoMarina Garcia/Fluminense

Publicado 20/11/2021 20:04

Rio - Em partida emocionante, o Fluminense garantiu nos pênaltis a classificação à final do Campeonato Carioca feminino, contra o Botafogo, após arrancar no fim o empate em 1 a 1 com bola rolando. Nas penalidades, brilhou a estrela da goleira Nicole e o Tricolor venceu por 3 a 0.

As alvinegras saíram na frente aos sete minutos do segundo tempo, com Juliana, e estavam assegurando a vaga na decisão os 37 da etapa final, quando Fernanda aproveitou rebote em cobrança de falta para deixar tudo igual. Com o empate, a classificação foi decidida nos pênaltis.

Na disputa, um show à parte da goleira Nicole, que defendeu as cobranças de Karen e Laura. Outra alvinegra, Mylena chutou para fora. Já as tricolores Michelle, Dani Serrão e Maria Luiza converteram suas cobranças e asseguraram a vaga.

O adversário do Fluminense sairá do confronto entre Flamengo e Vasco, neste domingo (21),às 10h, na Gávea.