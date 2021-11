Fred está de volta ao time após cumprir suspensão - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 20/11/2021 11:54

Se o desempenho recente como visitante é péssimo, pelo menos em casa o Fluminense consegue pontuar. Com três vitórias seguidas diante de sua torcida, o Tricolor tentará se recuperar no Campeonato Brasileiro neste domingo, às 17h, mais uma vez contando com a força do Maracanã.

Depois de mais uma derrota fora de casa sem fazer gol - a quinta em seis rodadas -, o Fluminense precisa voltar a vencer se quiser ainda sonhar em disputar o G-6 e não cair na tabela. E o Maracanã tem se mostrado um trunfo importante em meio à irregularidade da equipe.



Depois de dois jogos decepcionantes no retorno da torcida - derrota para Fortaleza (2 a 0) e empate com Atlético-GO (0 a 0)-, o Fluminense emendou três vitórias seguidas, sendo duas com boas atuações: no 3 a 1 sobre o Flamengo e no 2 a 1 sobre o Palmeiras, os dois finalistas da Libertadores. No meio, um triunfo sofrido com gol nos acréscimos sobre o Sport.



Desta vez, o América-MG não está nem na parte de cima nem lutando contra o rebaixamento, mas é um adversário direto por uma vaga na Libertadores. Por isso, mesmo decepcionando fora de casa, o Fluminense espera poder contar com o apoio dos tricolores no Maracanã neste domingo.