Fred - Lucas Merçon/Fluminense

FredLucas Merçon/Fluminense

Publicado 21/11/2021 20:31

Rio - Autor do segundo gol da vitória por 2 a 0 sobre o América-MG, Fred levava nas costas o nome do único jogador a balançar as redes mais vezes que ele pelo Fluminense, Waldo, um dos personagens negros da história do clube homenageados neste domingo (21). Deu sorte. O camisa 9 quebrou um jejum de seis jogos sem marcar e, após a partida, exaltou o ídolo tricolor.

"Eu estava seis jogos sem fazer gol e a nossa equipe treinou para pressionar e a galera me usar, me alimentar. A gente fez o jogo inteiro e sabia que o gol ia sair hoje pelo peso que tem o Waldo, inspira a gente", disse o atacante.

A atuação não foi brilhante contra o Coelho, mas a vitória é motivo de comemoração para Fred e companhia. Na sétima posição, o Fluminense agora tem a chance de abrir distância para um concorrente direto na tabela: o Internacional, adversário na próxima quarta (25), no Maracanã. O artilheiro comemorou o feito.

"Uma vitória que a gente ganha uma posição na tabela. Já temos outro confronto direto contra o Inter, que é o oitavo colocado. A gente que seria uma forma de convidar a torcida para quarta, que será outra decisão. Estou feliz pela vitória, feliz pela torcida que apoio do início ao fim. Principalmente pela honra muito grande de carregar o nome do Waldo, em um dia tão especial", comemorou o camisa 9.

Com 196 gols, Fred é o segundo maior artilheiro da história do Fluminense e um dos maiores ídolos do clube, mas dificilmente alcançará Waldo, no topo do lista, com 319. O ex-atacante faleceu em fevereiro de 2019, aos 84 anos.