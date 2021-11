Luiz Henrique se emocionou após balançar a rede - Lucas Mercon/Fluimnense

Publicado 21/11/2021 19:03 | Atualizado 21/11/2021 19:04

Rio- De volta aos gramados após dois jogos fora, a dupla de artilheiros do Fluminense no Campeonato Brasileiro decidiu mais uma vez. Luiz Henrique, recuperado de lesão muscular, e Fred, retornando de suspensão, fizeram os gols da vitória tricolor por 2 a 0 sobre o América-MG, no Maracanã, e colocaram o time na zona de classificação à Libertadores do ano que vem.

Com os três pontos, o Tricolor subiu para a sétima posição do Brasileiro, e embora ainda não oficialmente, a colocação é suficiente para colocar a equipe na Pré-Libertadores em 2022. Após as decisões da Libertadores e da Copa do Brasil, o G-6 vai virar pelo menos G-8, já que os envolvido estão classificados para a competição.

Carente de oportunidades e sonolento, o primeiro tempo no Maracanã foi salvo por um tremendo vacilo da defesa do América. Após cobrança de falta, os jogadores do Coelho tentaram deixar os tricolores impedidos, mas erraram. Sem marcação e goleiro, Luiz Henrique ficou sozinho para balançar a rede. Não comemoração ele não conteve a emoção e foi às lágrimas. Agora com cinco gols, ele é o artilheiro do time no campeonato.

A etapa final continuou monótono, com um Fluminense pouco criativo e um América anulado pela forte marcação Tricolor. A melhor chance foi em jogada individual de Luiz Henrique, que se livrou de três marcadores e obrigou defesa de Cavichioli. Da malandragem de Cazares, nasceu o segundo gol. O equatoriano cobrou falta rápido e achou John Arias, que foi Eduardo Bauermann dentro da área. Pênalti convertido por Fred aos 37 minutos, decretando o triunfo no Maracanã.