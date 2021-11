Paolo Guerrero - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Paolo GuerreroGilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 22/11/2021 14:07

Rio - O Fluminense manifestou interesse em contar com o atacante Paolo Guerrero em 2022. No entanto, de acordo com o portal "Netflu", o Tricolor não é prioridade para o ex-atacante do Flamengo caso ele decida seguir no Brasil.

Segundo a publicação, os valores para contratação de Guerrero estão dentro da realidade do Fluminense. Porém, o atacante sonha com um possível retorno ao Corinthians, clube onde se tornou ídolo ao marcar o gol do título mundial, em 2012.

Além do Fluminense, Alianza Lima (PER), Corinthians e Boca Juniors (ARG) também estão de olho no camisa 9, que está livre no mercado desde que deixou o Internacional.